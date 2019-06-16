toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Збірна України стала чемпіоном Європи серед футболістів з порушенням слуху – у плей-офф була обіграна Росія

12:28 371 Читать на русском
Збірна України стала чемпіоном Європи серед футболістів з порушенням слуху – у плей-офф була обіграна Росія
Дефлімпійська збірна України / УАФ

Збірна України обіграла Німеччину у фіналі чемпіонату Європи серед гравців з порушенням слуху. На стадії плей-офф "синьо-жовті" здолали Росію.

Дефлімпійська збірна України тріумфувала на чемпіонаті Європи. У фіналі "синьо-жовті" здолали збірну Німеччини з рахунком 2:0.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх переграв

Перед цим у груповому етапі команда переграла Англію (3:1), Францію (2:0) та Швецію (2:0). У плей-офф були обіграні Ірландія (1:0) та Росія (2:1).

Варто зазначити, що українці забили 2 неймовірні голи у ворота суперника в фінальному поєдинку.

Відео голів на 01:33:40 та 01:47:40

"Це – диво! І це диво – наше!": реакція соцмереж на історичну перемогу України у фіналі ЧС-2019 U-20

blog_ava
Футболісти збірної України U-20 увірвались на прес-конференцію Петракова – епічне відео
10:18
2123
Теги
Україна Україна Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
50
хв
Парагвай
22:00
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук