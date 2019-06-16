Збірна України стала чемпіоном Європи серед футболістів з порушенням слуху – у плей-офф була обіграна Росія

Збірна України обіграла Німеччину у фіналі чемпіонату Європи серед гравців з порушенням слуху. На стадії плей-офф "синьо-жовті" здолали Росію.

Дефлімпійська збірна України тріумфувала на чемпіонаті Європи. У фіналі "синьо-жовті" здолали збірну Німеччини з рахунком 2:0.

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Перед цим у груповому етапі команда переграла Англію (3:1), Францію (2:0) та Швецію (2:0). У плей-офф були обіграні Ірландія (1:0) та Росія (2:1).

Варто зазначити, що українці забили 2 неймовірні голи у ворота суперника в фінальному поєдинку.

Відео голів на 01:33:40 та 01:47:40

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