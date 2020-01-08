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Збірна України серед ветеранів отримала нового тренера

06:30 345 Читать на русском
Збірна України серед ветеранів отримала нового тренера
Володимир Лозинський / Фото з відкритих джерел

Легендарний екс-захисник київського Динамо Володимир Лозинський тренуватиме українських ветеранів.

Новим наставником збірної України серед ветеранів став Володимир Лозинський, повідомляє УАФ. 65-річний фахівець змінив на цій посаді Анатолія Дем’яненка, який напередодні очолив словацьку Нітру. Лозинський раніше входив до тренерського штабу Дем’яненка, тож добре знайомий з командою.

Дем’яненко очолив словацьку Нітру

Нагадаємо, Лозинський – вихованець київського Динамо, в якому у якості гравця провів дев’ять років (з 1975 по 1984 рр.). Окрім того, встиг пограти за київський СКА, Металіст, Кривбас та Кремінь. На тренерському містку мав досвід самостійної роботи у Кремені, ЦСКА та Ворсклі.

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Збірна України Збірна ветеранів України Україна Україна Анатолій Дем'яненко Анатолій Дем'яненко Володимир Лозинський
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