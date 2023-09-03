Національна збірна України розпочинає підготовку до матчів кваліфікації на Євро-2024. У вересні суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Англії та Італії.

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За інформацією прес-служби УАФ, футболісти Шахтаря та Динамо вже прилетіли до польського Вроцлава, де розпочнеться збір команди. Приєднався до них і Андрій Ярмоленко, який відновлювався від травми у Сербії. Очікується, що легіонери прибудуть до табору команди на початку наступного тижня.

Нагадаємо, збірна України виступає у групі С, де її суперниками окрім Англії та Італії є також Північна Македонія та Мальта. Після 3-х матчів "синьо-жовті" у турнірній таблиці йдуть другими, набравши 6 очок. Італія з 3-ма пунктами і грою у запасі третя. Лідирує з 12-ма балами Англія.

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