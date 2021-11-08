"Синьо-жовті" під керівництвом Олександра Петракова почали підготовку до поєдинку проти Боснії та Герцеговини.

Гравці збірної України у повному складі прибули до розташування національної команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Резиденцією "синьо-жовтих" у Києві традиційно став готель "Опера". Пізніше за інших з'явився форвард Бенфіки Роман Яремчук (його рейс з Лісабона через Франкфурт прибув о 17:00). Решта легіонерів приїхали напередодні. Після прес-конференції головного тренер команди Олександра Петракова, "синьо-жовті" провели перше тренування (у складі 25 осіб) на стадіоні НТК ім. В. Баннікова.

Нагадаємо, українцям залишилось зіграти лише один матч у рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному поєдинку проти Боснії та Герцеговини (16 листопада) команді Петракова потрібно перемагати, щоб претендувати на другу сходинку у групі D. Перед цим "синьо-жовті" проведуть спаринг проти Болгарії (11 листопада).

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