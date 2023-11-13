Команда Сергія Реброва 13 листопада приступила до роботи у польському Гданську. Там збірна України готуватиметься до матчу з Італією у відборі на чемпіонат Європи-2024.

У понеділок, 13 листопада, збірна України розпочала свій збір у Гданську, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Гравці СК Дніпро-1 та Шахтаря вирушили зі Львова до аеропорту Ряшева, де зустрілися з адміністративним та медичним штабом збірної, і звідтам вилетіли до столиці Поморського воєводства. Також до розташування команди прибули всі легіонери (Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Михайло Мудрик, Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Артем Довбик, Віктор Циганков, Анатолій Трубін, Руслан Маліновський, дебютант Максим Таловєров та Роман Яремчук).

Відзначимо, що у складі "синьо-жовтих" наразі відсутні представники Динамо, які вчора проводили матч у Кривому Розі. Кияни прибудуть до розташування національної команди лише завтра, регулярним рейсом із Варшави.

Перше тренування відбулося на старій арені Лехії. У ньому взяли участь дев'ять гравців, які провели свої поєдинки не пізніше суботи, а також Єгор Назарина, який не брав участі у вчорашньому матчі Шахтаря. Після пробіжки та розминки хлопці попрацювали у квадраті, після чого вирушили до готелю допрацьовувати у фітнесі. До слова, решта збірників працювала сьогодні лише у тренажерному залі.

Завтра у команди заплановано два тренування. Ранкове відбудеться на міській арені Гданська.

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