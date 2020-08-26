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Збірна України розпочала підготовку до матчів Ліги націй – втрати гравців Динамо, без Луніна, Маліновського і компанії

12:44 - Читать на русском
Збірна України розпочала підготовку до матчів Ліги націй – втрати гравців Динамо, без Луніна, Маліновського і компанії
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Національна збірна України під керівництвом Андрія Шевченка починає підготовку до вересневих матчів Ліги націй.

Збір національної команди розпочнеться вже сьогодні, 26 серпня, в Харкові, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У перших тренуваннях візьмуть участь гравці Динамо та Шахтаря, а також Олександр Зінченко, який був у відпустці. Українські легіонери Едуард Соболь, Роман Яремчук, Ігор Пластун, Ігор Харатін та інші приєднаються до команди після клубних поєдинків. Руслан Маліновський з дружиною і дитиною насолоджується залишками відпустки. Андрій Лунін наразі перебуває в Іспанії, хоча його Реал ще навіть не розпочав підготовку до нового сезону.

Відтак збір сьогодні розпочнуть:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо).

Півзахисники: Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Віктор Коваленко (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Нападники: Жуніор Мораес (Шахтар), Владислав Супряга (Динамо).

Через травми не зможуть допомогти Шевченку динамівці Віталій Миколенко, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов та Володимир Шепелєв. Віталій Буяльський також залишився в Києві для проходження МРТ – хавбек зазнав ушкодження бокової зв'язки коліна у вчорашньому матчі за Суперкубок.

Саме через велику кількість травмованих оборонців керманич збірної додав до списку центрбека київського Динамо Олександра Сироту. Після зборів у Харкові тренерський штаб остаточно визначиться зі складом команди для участі в офіційних матчах.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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