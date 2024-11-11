У ніч на 10 листопада група гравців збірної України, що виступають в УПЛ, вирушила з Києва до Польщі на потязі Київ – Перемишль. Звідти українські футболісти дісталися Жешува, звідки вилетіли до Туреччини, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Основний етап підготовки до листопадових матчів Ліги націй збірна проведе в турецькому Белеку, поблизу Анталії. Після тренувань 15 листопада команда вирушить у Батумі, де зустрінеться з Грузією, а 17 листопада – в Тиран на матч проти Албанії.

Нагадаємо, після 4-х турів підопічні Сергія Реброва у турнірній таблиці групи В1 йдуть останніми, набравши 4 очки. Лідирують чехи з 7 балами, у грузинів та албанців по 6 балів.

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