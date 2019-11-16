Збірна України розійшлась миром зі Словенією в рамках відбору на Євро-2020 U-19 – динамівець відзначився голом

Україна U-19 приймала однолітків із Словенії в рамках другого матчу кваліфікаційного раунду Євро-2020.
Кваліфікація Євро-2020 U-19, 2-й тур
Україна U-19 – Словенія U-19 – 1:1
Голи: Волошин, 4 – Урбанчіч, 36
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