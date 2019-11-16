Збірна України розійшлась миром зі Словенією в рамках відбору на Євро-2020 U-19 – динамівець відзначився голом

Україна U-19 приймала однолітків із Словенії в рамках другого матчу кваліфікаційного раунду Євро-2020.

Кваліфікація Євро-2020 U-19, 2-й тур

Україна U-19 – Словенія U-19 – 1:1

Голи: Волошин, 4 – Урбанчіч, 36

Україна здолала Грузію в стартовому матчі відбору Євро-2020 U-17 – бенефіс таланта Динамо, який стажувався в Німеччині

Вже на 4-й хвилині українці святкували взяття воріт, влучним ударом відзначився гравець Динамо U-19 Вікентій Волошин.

Радість підопічних Кузнєцова тривала недовго. Гості ще до свистка на перерву зуміли зрівняти рахунок і зафіксувати фінальний рахунок на табло.

Нічия закріпила українців на другій сходинці групи 9. "Жовто-сині" поступаються шведам лише за додатковими показниками. Наступний поєдинок Швеція U-19 – Україна U-19 відбудеться 19 листопада.

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