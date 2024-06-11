Збірна України в рамках підготовки до Євро-2024 перемогла Молдову. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок проти Молдови став останнім у серії спарингів України перед Євро-2024. У матчі з Німеччиною підопічні Сергія Реброва перевірили оборонну модель з трьома захисниками, готуючись під гру з Бельгією – а з поляками перевірили резервістів. Зустріч у Кишиневі нарешті мав дати розуміння, який склад "синьо-жовтих" готують в якості основного під битву з Румунією на чемпіонаті Європи.

Молдова – Україна – відео голів

Україна мала і серйозну турнірну мотивацію. У випадку поразки наша команда втратила б 8 очок у рейтингу збірних – і пропустила б Австрію на 12 місце. Між тим, представники топ-12 отримають посів у перший кошик при відборі до ЧС-2026.

Сергій Ребров трішки здивував, а зі складом на Євро можуть виникнути проблеми

Схема збірної України виявилась очікуваною – 4-3-3. У лінії оборони обійшлося без сенсацій. Миколенко потрапив у старт в надії отримати додаткове навантаження, адже він тільки-но відновився після важкої травми гомілкостопу. На жаль, на 25-й хвилині це рішення вилилось у дуже тривожну історію.

Кречін у жорсткому підкаті вибивав м'яч з-під захисника Евертона. Миколенко тримався за стопу, а потім покинув поле на декілька хвилин. Лікарі спробували заморозити місце ушкодження, однак одразу після повернення Віталій вибив м'яч з меж штрафного й впав на газон, б'ючи кулаком об газон від розпачу.

Важливо, що це був інший гомілкостоп – не той, який фулбек травмував у Англії навесні. Можливо, там не так все й страшно. Хай там як, Миколенка замінив Зінченко, що неабияк тривожить. Рівноцінної заміни захиснику Евертону в України немає, тож на Євро можуть початись експерименти.

Переводити Матвієнка ліворуч лячно, враховуючи перфоманс резервних центрбеків з Польщею. Зінченко у ролі фулбека – теж ризикована історія. Як і Михайліченко. Можливо, збірна перейде на трійку захисників? Дізнаємось на Євро.

Щодо інших позицій – несподіваною стала поява Яремчука в старті, адже основним бачили Довбика. Схоже, на чемпіонаті Європи буде серйозна конкуренція за позицію центрфорварда. Крім того, в опорній зоні очікували побачити Ваната, а не Степаненка.

Зрештою, слід відзначити появу Шапаренка поруч із Судаковим у ролях "вісімок". Зінченко ж залишився у запасі. При цьому більш зручну для обох позицію лівого центрального півзахисника віддали Георгію, тож можна бути впевненим – Україна на Євро буде ставити на лівий фланг.

Неоднозначний перший тайм – хороший Яремчук, хаотичний Мудрик, висока інтенсивність і "ватокат"

Дива не сталося – Молдова віддала ініціативу й закрилась у низькому блоці. Україна під керівництвом Сергія Реброва завжди мала проблеми з розкриттям "автобусів", а наш спаринг-партнер при цьому міг сподіватись на контратаки. Недооцінювати наших сусідів не мали права, адже вони набирали з поляками 4 очки у відборі до Євро-2024, причому забивши три голи вдома/

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Втім, перший тайм показав колосальну різницю в класі, мотивації та можливостях команд. У Молдови не виходило нічого, крім відсиджування на власній третині. При цьому "автобус" дав тріщину вже на 2-й хвилині – а гол організували "карпатівці"!

Матвієнко головою далеко вибив м'яч, Бабогло не зміг його перехопити, а Яремчук з лету ефектно пробив у ближню дев'ятку. 0:1!

Крім результативного старту, сподобався пресинг і контрпресинг збірної України. Він залишався інтенсивним та ефективним до самої перерви. Підопічні Сергія реброва дуже швидко відновлювали володіння, хоча платити за це довелося жорсткими стиками.

Зрештою, слід похвалити тренерський штаб за довіру до Яремчука. Роман демонстрував свої найкращі якості, як у золоті часи Гента та збірної Шевченка – створював лінії передач, вривався під передачі у вільні зони, скидував під удари й стріляв сам. При цьому дуже хорошу дію з ним демонстрував Циганков.

Зокрема, ця парочка могла організувати другий гол вже на 19-й хвилині, коли молдован вдалося спіймати на контратаці. Віктор розігнав її та запустив проникний пас на правий край штрафного, а Яремчук пробив у ближній кут – голкіпер парирував!

На 22-й же Рома відгукнувся на лонгбол Миколенка, розвернувся на лівому краю та викотив під удар Циганкову метрів з 17-ти. Вінгер Жирони запустив м'яч по горобцях. На 35-й же хвилині Яремчук скинув м'яч на лінію півкола, звідки стріляв Шапаренко – точно в руки голкіперу.

У роботі без м'яча доволі непогано проявляв себе Степаненко, однак його вплив на атаку був негативним. Україні критично бракувало відкривань між лініями, а спроби запускати Мудрика нічого не приносили – окрім атаки зі скидкою Яремчука. Михайло ніби й класно обігрувався з Судаковим, тікав від усіх захисників, але у завершальній фазі нічого не вдавалося.

Як наслідок, після агресивного старту першого тайму збірна України почала "катати вату" з купою поперечних пасів, а гостротою майже й не пахло. Так би все й завершилось з рахунком 1:0, якби на 43-й хвилині Циганков, Шапаренко та Судаков не закрутили вражаючу комбінацію – оборону Молдови порвали, а Вітя завершив точним ударом з меж штрафного. 2:0!

Другий тайм – добивання й фінальний перегляд кадрів. Довбик і Судаков провели майстер-клас за 5 хвилин

У роздягальні Сергій Ребров замінив Яремчука на Довбика, тож говорити про якусь недовіру до Артема смішно. Ще смішніше стало після його гола вже за три хвилини по перерві. Артем прийняв розрізний пас від Судакова, уникнув офсайду, прикрив м'яч корпусом і прошив кіпера з гострого кута. 3:0!

Варто відзначити і Забарного, адже саме його висування у пресинг на чужій половині зберегло м'яч для України в цій атаці. Ну а ще за п'ять хвилин Судаков зіграв у стіночку з Довбиком і вколотив четвертий гол.

Між цими епізодами могли відзначитись екс-"гірники". Мудрик отримав проникний пас від Шапаренка й бахнув з лівого краю штрафного, воротар парирував, а потім ще й взяв добивання від Коноплі. Цей момент став одним із останніх у зустрічі.

У останні півгодини Сергій Ребров проводив ротацію кадрів. Циганков, Степаненко, Мудрик і Шапаренко покинули поле, а Ярмоленко, Бражко, Зубков і Маліновський зайшли. Було цікаво, але конкретики в завершальній фазі атак не простежувалось.

Лише в компенсований час на правий край штрафного запустили Коноплю, однак Юхим бахнув повз ближню стійку. А молдовани після цього нагадали про стару проблему зі стандартами – на останніх секундах Бабогло ледь не забив гол після навісу на дальню стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу збірної України.

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