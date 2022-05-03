Паралімпійська команда "синьо-жовтих" з футболу впевнено розпочала виступи на ЧС серед гравців з вадами опорно-рухового апарату. Вдалось здолати іспанських візаві.

Паралімпійський ЧС-2022, 1-й тур

Іспанія – Україна – 0:5

Голи: Беденок, 12, Романчук, 20, 27, Дембік, 30, Доненко, 56

Україна стартувала з впевненої перемоги. Під коток "синьо-жовтих" у матчі-відкритті ЧС потрапили іспанці, яким наші гравці відвантажили 5 сухих м'ячів. Дубль до свого активу записав Віталій Романчук.

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На збірну України очікують ще два матчі у квартеті D – проти Північної Ірландії та Аргентини 4 й 6 травня відповідно. До чвертьфіналу виходять дві першу команди у групі. 1/2 фіналу запланована на 12 травня, а вирішальний матч – на 15-те.

Зауважимо, наша збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату стабільно завойовує медалі на 11-ти світових форумах поспіль. 5 разів "синьо-жовтим" вдавалось вибороти титул найсильнішої команди планети (у 2001, 2003, 2009, 2013 й 2017 роках).

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