toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН ВУЛВЕРХЕМПТОН - ВЕСТ ХЕМ

Збірна України розглядає двох спаринг-партнерів замість Ірландії, – ЗМІ

14:15 645 Читать на русском
Збірна України розглядає двох спаринг-партнерів замість Ірландії, – ЗМІ
Тренерський штаб Андрія Шевченка / Фото УАФ

Схоже, підопічні Шевченка не зустрінуться з ірландцями в рамках підготовки до Євро-2020.

Тренерський штаб національної команди України забракував товариський поєдинок проти збірної Ірландії, повідомляє Sport Arena.

Євро-2020: ТРК Україна покаже півфінали та фінал турніру, а також матчі нашої збірної

Сторони домовлялись про спаринг, але "жовто-сині" захотіли іншого суперника. Таким чином, зараз у таборі збірної України розглядають можливість зустрічі з Уельсом або Угорщиною.

За попередньою інформацією товариський матч відбудеться 2 червня. Ще один спаринг запланований на 7 червня – суперник поки також невідомий.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2020 розпочнеться 12 червня.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

blog_ava
Для тренерського штабу збірної України не важливо, хто буде нашим четвертим суперником у групі на Євро-2020, – Малдера
08:00
3006
Теги
Головне Ірландія Ірландія Збірна України Товариські матчі Євро-2020 Товариські матчі Уельс Уельс Україна Україна Угорщина Угорщина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
19
хв
Манчестер Юнайтед
21:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук