Збірна України розглядає двох спаринг-партнерів замість Ірландії, – ЗМІ

Схоже, підопічні Шевченка не зустрінуться з ірландцями в рамках підготовки до Євро-2020.

Тренерський штаб національної команди України забракував товариський поєдинок проти збірної Ірландії, повідомляє Sport Arena.

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Сторони домовлялись про спаринг, але "жовто-сині" захотіли іншого суперника. Таким чином, зараз у таборі збірної України розглядають можливість зустрічі з Уельсом або Угорщиною.

За попередньою інформацією товариський матч відбудеться 2 червня. Ще один спаринг запланований на 7 червня – суперник поки також невідомий.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2020 розпочнеться 12 червня.

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