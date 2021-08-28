Збірна України ризикує залишитися без Довбика – герой Євро зазнав травми
Тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч сумнівається, що нападник Артем Довбик зможе прибути в розташування збірної України.
"Довбик в останньому матчі з Рухом отримав серйозний удар по ребрах. Утворилася дуже велика гематома, сьогодні йому зробили МРТ, весь тиждень він не тренувався на повну силу.
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Під великим питанням його гра за збірну, в розташування якої він повинен виїхати. Ми дуже скептичні щодо нього", – cказав Йовічевіч у коментарі каналу "Футбол".
Нагадаємо, Довбик відзначився переможним голом у 1/8 фіналу Євро проти Швеції (2:1). Нападник ударно розпочав новий розіграш УПЛ – 4 голи та один асист у 5 матчах.
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