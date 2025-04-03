"Синьо-жовті" можуть так і не зустрітися з австрійськими однолітками через бюрократичні перепони.

Молодіжна жіноча збірна України не змогла вчасно вилетіти до Великої Британії на перший матч другого раунду відбору Євро-2025 (WU-19) проти Австрії, який мав відбутися у середу, 2 квітня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Причина – команді вчасно не надали британські візи, попри те, що українська делегація виконала всі необхідні процедури у встановлені терміни, завчасно подавши документи 12 березня. Видача віз команді була погоджена та візи мали надійти безпосередньо до візового центру в Києві ще до моменту від’їзду команди до Польщі для подальшого вильоту до Англії, але через логістичні труднощі в компанії, що співпрацює з офіційним візовим центром Великої Британії в Україні, цього не сталося.

Два дні підопічні Олега Бортніка перебували в польському Кракові в очікуванні вирішення ситуації. Врешті після відповідного запиту УАФ представники влади Великої Британії та Англійської асоціації погодили можливість допуску команди у Велику Британію без фізичної наявності віз, враховуючи наявний позитивний розгляд колективної заявки жіночої збірної на їх отримання та проблеми з їх отриманням унаслідок форс-мажорних обставин із боку візового центру, незалежні від УАФ.

Однак, на жаль, єдиною можливою логістичною опцією добратися з Кракова до Ліверпуля після моменту отримання даного погодження виявився переліт із прибуттям команди до місця призначення 2 квітня біля опівночі за місцевим часом, що унеможливило проведення матчу у зазначену дату. Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з проханням перенести матч на наступний день – 3 квітня. Проте в організації, посилаючись на обмежені строки міжнародного вікна та щільний графік матчів даного групового раунду відбору, відмовили, зазначивши, що гра має відбутися лише у встановлену дату. Таким чином її результат визначатиме УЄФА відповідно до регламенту змагань.

Нагадаємо, суперниками "синьо-жовтих" у другому раунді відбору Євро-2025 є збірні Австрії, Бельгії та Англії.

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