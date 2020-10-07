Підопічні Андрія Шевченка могли ще більше постраждати через виявлений коронавірус у воротарів Луніна та Паньківа, а також у шеф-кухаря Тошича.

Прес-аташе Андрія Шевченка Микола Васильков повідомив, що воротар збірної України Юрій Паньків не був допущений до першого тренування команди після прибуття у Франції – він одразу ж вирушив на самоізоляцію, тому що вже було відомо про підозру на коронавірус у розташуванні Олександрії.

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Андрій Лунін здавав тест у Мадриді – він був негативним. Але повторне тестування у Франції, на жаль, виявило інфікування коронавірусом. До слова, зараженим є і шеф-кухар збірної України Любомир Тошич. Наразі всі перебувають на самоізоляції.

Прес-аташе Шевченка також заявив, що була загроза залишитись на ізоляції всій збірній України протягом 15 діб у Франції. Це б точно поставило під питання участь нашої національної команди в матчах Ліги націй проти Німеччини та Іспанії.

Нагадаємо, спаринг Франція – Україна все ж відбудеться сьогодні, 7 жовтня, початок о 22:10.

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