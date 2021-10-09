"Синьо-жовті" під керівництвом Олександра Петракова провели останні приготування перед важливим поєдинком відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії.

Збірна України вранці 9 жовтня провела заняття на одному з полів спортивного парку Контула, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зазначимо, що це тренування стало останнім перед поєдинком з Фінляндією, який відбудеться на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі.

До слова, і Фінляндія, і Україна мають по 5 набраних очок у активі. Щоправда, фіни ще мають у запасі гру проти Франції. Поєдинок Фінляндія – Україна відбудеться сьогодні, 9 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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