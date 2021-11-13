Як відомо, 11 листопада збірна України провела товариський поєдинок з Болгарією, в якому розписала бойову нічию 1:1. Після повернення до Києва "синьо-жовті" продовжили підготовку до головного матчу відбірного циклу чемпіонату світу 2022 року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Увечері команда Олександра Петракова працювала у 2 групах: 10 польових гравців, які зіграли тайм або більше з болгарами, тренувалися у готелі на розтяжку та відновлення м'язів. Тим часом 15 інших гравців, у числі яких усі воротарі, провели тренування на полі НТК імені Баннікова, що дозволило вирівняти функціональний стан виконавців.

На Баннікова також працювали Сергій Сидорчук та Роман Яремчук, які провели по тайму у товариській грі. Це пов'язано з рівнем фізичних навантажень, які футболісти отримали останнім часом з огляду на матчі за клуби. Травмованих у складі збірної немає.

Нагадаємо, виліт до Боснії і Герцеговини призначено на неділю. Сам поєдинок кваліфікації відбудеться у Зениці 16 листопада о 21:45.

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