Сьогодні, 9 жовтня, збірна України провела теоретичне заняття, після чого приїхала на НСК Олімпійський на тренування, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Окрім розминки та ігрових вправ, футболісти відточували ігрові схеми на найближчий поєдинок проти Болгарії. У занятті взяли участь усі 25 гравців, яких викликав Петраков. Приємно, що жоден футболіст не висловив нарікань на здоров'я. Вже сьогодні о 18:00 делегація збірної України вирушить до аеропорту, звідки вилетить до Одеси.

Нагадаємо, збірна України в листопаді проведе два поєдинки: 11-го числа – товариський проти Болгарії, а 16-го – завершальний матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

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