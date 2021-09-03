Гравці "синьо-жовтих" продовжують підготовку до матчу 5-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 проти Франції.

Підопічні Олександра Петракова провели передматчеве тренування напередодні зустрічі з Францією, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Франція: передматчева прес-конференція Олександра Петракова – стан зацькованого Караваєва і готовність лідерів

У занятті взяли участь 25 гравців, серед яких був дискваліфікований Олександр Зінченко. А от Віталій Буяльський, який через ушкодження привідного м’яза не допоможе "синьо-жовтим" у поєдинках проти французів та чехів, покинув розташування національної команди.

Нагадаємо, поєдинок України та Франції відбудеться 4 вересня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

Які шанси збірної України вийти на ЧС-2022 – Франція нічого не змінить