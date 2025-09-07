Команда Сергія Реброва провела завершальну тренувальну сесію перед вильотом в Баку.

Національна збірна України провела останнє тренування в Польщі перед матчем другого туру кваліфікації на Мундіаль, повідомляє УАФ.

Зірка збірної України не зіграє у другому матчі відбору до ЧС-2026 – він покинув розташування команди

Підопічні Сергія Реброва успішно завершили підготовку на тренуваннях в Польщі й вирушили літаком у столицю Азербайджану – Баку. Там "жовто-сині" спробують реабілітуватися за поразку в матчі проти Франції (0:2).

Нагадаємо, що матч Азербайджан – Україна відбудеться вже 9 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

