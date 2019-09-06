Литва – Україна: "синьо-жовті" провели тренування на штучному газоні стадіону ЛФФ

Підопічні Андрія Шевченка випробували штучний газон стадіону у Вільнюсі, де проведе поєдинок відбору Євро-2020 проти Литви.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України провела тренування на стадіоні ЛФФ у Вільнюсі.

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Варто зазначити, що литовці мають штучний газон, який постелили 4 роки тому. Це не є трава нового покоління і, як зазначає прес-служба УАФ, несе в собі несподіванки для гостей.

Матч Литва – Україна відбудеться 7 вересня о 19:00 за київським часом. Наразі "синьо-жовті" лідирують у своїй відбірковій групі, набравши 10 очок.

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