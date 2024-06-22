Гравці збірної України починають готуватись до вирішальної зустрічі з Бельгією на груповому етапі Євро-2024.

"Синьо-жовті" провели відновлювальне тренування у Вісбадені після виснажливого матчу зі Словаччиною, повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

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Ті гравці, які вийшли у стартовому складі, отримали відпочинок. Також зазначається, що Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков бігали індивідуально.

Нагадаємо, що збірна України у вольовому стилі перемогла Словаччину (2:1) та набрала 3 очки у групі E. Майбутній поєдинок проти Бельгії може стати вирішальним для команди Реброва – перемога гарантує вихід у плей-офф Євро-2024.

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