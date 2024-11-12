Збірна України провела перше тренування перед матчем з Грузією – в дебютанта палають очі, Зінченко сам на себе не схожий
Збірна України під керівництвом Сергія Реброва провела тренування напередодні старту в черговому турі Ліги націй.
У листопаді національна команда проведе два матчі в Лізі націй – з Грузією та Албанією. До цих ігор збірна України готується у турецькому Белеку.
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Сергій Ребров провів теоретичне та практичне заняття. В Батумі збірна України вилетить 15 листопада. Всі квитки на гру вже продані.
Дебютант команди Єгор Ярмолюк виглядає досить зосередженим і готовим ринутися у бій, а ось Олександр Зінченко дивує своєю серйозністю.
Нагадаємо, що збірна України зіграє з Грузією 16 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
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