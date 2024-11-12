Збірна України під керівництвом Сергія Реброва провела тренування напередодні старту в черговому турі Ліги націй.

У листопаді національна команда проведе два матчі в Лізі націй – з Грузією та Албанією. До цих ігор збірна України готується у турецькому Белеку.

Ребров пролив світло на суперечку Мудрика та Шапаренка у збірній України – як все було насправді

Сергій Ребров провів теоретичне та практичне заняття. В Батумі збірна України вилетить 15 листопада. Всі квитки на гру вже продані.

Дебютант команди Єгор Ярмолюк виглядає досить зосередженим і готовим ринутися у бій, а ось Олександр Зінченко дивує своєю серйозністю.

Нагадаємо, що збірна України зіграє з Грузією 16 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

"Гришо, який Спартак? Я на рибалці, приїжджай у Суми": заснував Нафтовик, асистував Фоменку в збірній і відкрив Ящука