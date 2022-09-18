"Синьо-жовті" готуються до вильоту в Шотландію на поєдинок Ліги націй проти британської збірної.

Ввечері 18 вересня Олександр Петраков провів останнє тренування збірної України у Варшаві. Участь у занятті взяли всі 18 гравців, які присутні в таборі команди. Вже у понеділок вранці українська делегація вилетить у Глазго, де 21 вересня зіграє проти Шотландії.

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Щоправда, у Глазго полетять тільки 17 футболістів. Євген Волинець змушений залишитися у Польщі. Кіпер Колоса не має британської візи, тому приєднається до національної команди вже у Єревані, де 24 числа відбудеться матч Вірменія – Україна. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Завтра до збірної приєднаються семеро легіонерів. Це Руслан Маліновський, Віктор Коваленко, Віталій Миколенко, Роман Яремчук, Тарас Качараба, Андрій Лунін та Данило Ігнатенко. Увечері команда проведе перше тренування у Глазго.

Нагадаємо, після 3-х зіграних матчів Ліги націй Україна набрала 7 очок і лідирує в групі B1. У Шотландії 6 балів, Ірландія має 4 пункти, Вірменія – 3.

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