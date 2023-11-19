Підопічні Сергію Реброва провели офіційне тренування на Бай-арені у Леверкузені, інформує прес-служба УАФ.

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"Синьо-жовті" виконали традиційний набір – пробіжка, розминка, тримання м’яча у квадраті і нарешті детальне обговорення тактичних моментів з тренером. На щастя, жодних травм немає. Реброву доведеться самому вирішити, яких трьох з 26 футболістів відсіяти зі заявки.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені, стартовий свисток о 21:45 за київським часом. "Синьо-жовтих" влаштовує тільки перемога, але у разі невдачі є запасний шлях на Євро через плей-офф Ліги націй.

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