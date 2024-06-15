У суботу, 14 червня, збірна України провела два повноцінні тренування на полі клубу Веєн із Вісбадена, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Вже об 11:00 "синьо-жовті" працювали в силових станціях, після чого, виконуючи тактичні завдання, відпрацьовували пасинг із завершальними ударами по воротах. Також збірники працювали у групах над діями в обороні та в атаці.

Згодом до табору збірної України завітала медіакоманда УЄФА для того, аби здійснити офіційну фото- та відеозйомку головного тренера, асистента та гравців для офіційних ресурсів Євро-2024.

А вже ввечері відбулось друге тренування за день. На противагу ранку обійшлося без дощу. Основна частина заняття була присвячена відпрацюванню володіння м'ячем, передачам та виконанню тактичних завдань тренерського штабу. Завершили тренування ударами по воротах та стретчингом для відновлення м'язів.

Також футболісти національної команди сфотографувалися у нових офіційних костюмах стилю "смарт кежуал". Прем'єра нового луку збірної відбудеться вже 15 червня, коли гравці національної команди України виїдуть зі своєї тренувальної бази в аеропорт, тримаючи курс на Мюнхен, де матчем проти Румунії стартуватимуть на Євро-2024.

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