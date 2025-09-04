УАФ показала фото з другого тренування збірної України перед матчем проти Франції.

Підопічні Сергія Реброва продовжують готуватися до старту кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Перед матчем проти Франції збірна України провела другу тренувальну сесію, де гравці займалися нарощенням активності. Про це повідомили в УАФ.

Всі наявні футболісти команди підходять до матчу першого туру відбору в гарному настрої та чудовій формі.

Нагадаємо, що зустріч України та Франції відбудеться вже 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

