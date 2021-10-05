Вранці 5 жовтня у "синьо-жовтих" було заплановане тренування на полі НТК ім. В. Баннікова. У занятті взяли участь усі 24 гравці. Зокрема й Ігор Харатін, який учора ввечері прибув у розташування команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Щоб ти фінів порвав на шматки: Пуккі, Юккі і Тутуккі", – Петраков "запалив" на тренуванні збірної України

Після повернення у готель футболісти зустрілися з дітьми, яким здійснили трансплантацію кісткового мозку в національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". Гравці збірної вже багато років фінансово допомагають цій клініці. Сьогодні ж за ініціативою капітана збірної Андрія Пятова футболісти та тренери привітали діток, яким успішно проведено операції й які проходять процес реабілітації.

Нагадаємо, що під час жовтневої міжнародної перерви на збірну України чекають чергові матчі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини (9 та 12 жовтня відповідно). Наразі "синьо-жовті" посідають друге місце у своїй групі, але зіграли на матч більше, ніж головні конкуренти.

"Гамшік – дуже простий, сідав і робив 1000 автографів": новачок збірної України вразив Реал і захоплюється Бущаном