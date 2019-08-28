Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський напередодні матчів проти Литви та Нігерії

Збірна України визначилась із датою проведення відкритого тренування на НСК Олімпійський.

Збірна України запрошує вболівальників на відкрите тренування, яке пройде на НСК Олімпійський 2 вересня, інформує офіційний сайт УАФ.

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"Синьо-жовті" також проведуть заняття на штучному газоні в Ірпені напередодні відбіркового матчу до Євро-2020 проти Литви, оскільки стадіон у Вільнюсі має штучне покриття. Гра проти литовців відбудеться 7-го вересня, початок о 19:00.

8-го вересня "синьо-жовті" повернуться до України, де проведуть товариську зустріч проти збірної Нігерії. Матч відбудеться 10-го вересня на Дніпро-арені.

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