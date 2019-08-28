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Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський напередодні матчів проти Литви та Нігерії

13:43 443 Читать на русском
Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський напередодні матчів проти Литви та Нігерії
Збірна України / УАФ

Збірна України визначилась із датою проведення відкритого тренування на НСК Олімпійський.

 

Збірна України запрошує вболівальників на відкрите тренування, яке пройде на НСК Олімпійський 2 вересня, інформує офіційний сайт УАФ.

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"Синьо-жовті" також проведуть заняття на штучному газоні в Ірпені напередодні відбіркового матчу до Євро-2020 проти Литви, оскільки стадіон у Вільнюсі має штучне покриття. Гра проти литовців відбудеться 7-го вересня, початок о 19:00.

8-го вересня "синьо-жовті" повернуться до України, де проведуть товариську зустріч проти збірної Нігерії. Матч відбудеться 10-го вересня на Дніпро-арені.

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Литва Литва Нігерія Нігерія Збірна України Литва - Україна Україна Україна
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