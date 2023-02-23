Уже 26 березня збірна України має провести перший офіційний поєдинок у 2023 році – це буде зустріч кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року проти Англії.

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За інформацією Взбірна, "синьо-жовті" зберуться 19 березня у Лондоні, де й буде базуватися команда. Там збірна України проведе два матчі (одним із них має стати спаринг проти Брентфорда).

Варто зауважити, що за менше ніж місяць до старту підготовки національної команди УАФ досі не повідомила, хто очолюватиме команду під час збору та матчу проти Англії. Поки Андрій Павелко і Ко "б'ються з повітряними млинами", новини про збірну повідомляють лише ЗМІ та різноманітні телеграм-канали.

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