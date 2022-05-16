Збірна України довершує план підготовки до матчу проти Шотландії в рамках 1/2 фіналу відбору ЧС-2022.

Інсайдом щодо фінального етапу поділився журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас.

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"Завершальні травневі спаринги збірна України проведе у Брюсселі. Попередньо відбудуться вони 22-го та 26-го числа. Нагадаю, є усні домовленості із двома африканськими збірними – варіант, який абсолютно влаштовує Олександра Петракова", – написав Бурбас в Telegram.

Нагадаємо, збірна України поки встигла зіграти лише один спаринг – суперником підопічних Олександра Петракова стала Борусія М (2:1). 17 та 18 травня українці проведуть товариські матчі з Емполі та Рієкою відповідно. Поєдинок проти Шотландії запланований на 1 червня.

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