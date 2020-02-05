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Збірна України прийме трьох суперників безпосередньо перед Євро-2020, – ЗМІ

13:59 633 Читать на русском
Збірна України прийме трьох суперників безпосередньо перед Євро-2020, – ЗМІ
Андрій Шевченко / Сайт УАФ

Андрій Шевченко планує серйозну підготовку для збірної України за кілька тижнів до старту фінальної частини Євро-2020.

"Синьо-жовті" проведуть три домашні спаринги безпосередньо перед форумом, стверджує Команда№1.

Збірна України може провести товариські матчі у Львові та Києві перед Євро-2020

Перший суперник вже відомий – збірна Кіпру, проти якої підопічні Шевченка зіграють 26 травня. Наступні поєдинки заплановані на 2 та 7 червня, однак наразі без конкретних опонентів. Імовірно, у матчі з кіпріотами збірній доведеться обходитись без легіонерів, які завершуватимуть свої виступи в європейських чемпіонатах. Остаточну заявку на Євро-2020 потрібно сформувати до 2 червня – саме в цей день настає дедлайн для всіх учасників.

Нагадаємо, що збірна України вже домовилась про два спаринги навесні: 27 березня підопічні Андрія Шевченка зіграють проти чинних чемпіонів світу французів, а 31-го – проти збірної Польщі. Обидва матчі Україна зіграє на виїзді.

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Теги
Товариські матчі Андрій Шевченко Андрій Шевченко Євро-2020 Кіпр Кіпр Збірна України
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