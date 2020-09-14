Підопічні Андрія Шевченка таки зустрінуться зі збірною Франції у 2020 році.

Товариська зустріч відбудеться на стадіоні Стад Де Франс 7 жовтня, повідомляє Динамоманія. Час поєдинку поки невідомий.

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Нагадаємо, поєдинок із чемпіонами світу був запланований на кінець березня, однак його довелось скасувати через пандемію коронавірусу.

До слова, збірна України розпочала свій шлях в елітному дивізіоні Ліги націй. Підопічні Шевченка обіграли Швейцарію (2:1) та були розбиті Іспанією (0:4).

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