Журналіст Ігор Бурбас розкрив ім'я одного з майбутніх суперників збірної України.

УАФ має попередню домовленість з Футбольним союзом Німеччини щодо товариської гри між національними збірними, інформує Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Поєдинок мають зіграти 13 червня – якраз напередодні двох офіційних матчів відбору до Євро-2024 (16 червня – з Північною Македонією, а 19-го – з Мальтою).

Окрім цього, домашній поєдинок з Мальтою може відбутись не в Польщі, де "синьо-жовті", як і інші українські команди, проводили свої домашні міжнародні матчі. Наразі ведуться перемовини щодо цього з іншими країнами.

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