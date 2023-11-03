"Синьо-жовті" доповнять свою підготовку до дуелі з італійцями контрольним поєдинком.

Збірна України перед вирішальним матчем проти Італії у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи 2024 року проведе спаринг у Гданську, повідомляє Terrikon.

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Зазначається, що контрольний поєдинок заплановано на 16-те листопада. Суперник наразі невідомий.

Нагадаємо, матч між Україною та Італією відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

Після 7-ми матчів збірна України йде у турнірній таблиці групи С на другій сходинці. В Італії на 3 очки менше і гра у запасі.

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