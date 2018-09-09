Збірна України проведе перший матч відбору до Євро-2020 у Львові

Збірна України зіграє перший поєдинок кваліфікації до Євро-2020 на Арені Львів.

ФФУ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України зіграє свій перший поєдинок відбору на Євро-2020 у Львові.

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"Львів – це надзвичайне місто зі славними футбольними традиціями, тут по-особливому вболівають за збірну, і Львів є надійною футбольної фортецею головної команди країни. Тому перший домашній поєдинок збірної в рамках відбору до Євро-2020 відбудеться на Арені Львів", – сказав Андрій Павелко.

Матчі перших 2 турів кваліфікації відбудуться 21 та 26 березня.

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