Збірна України проведе перший матч відбору до Євро-2020 у Львові

Ліга націй — 18:51 1364
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Україна – Словаччина: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
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Україна – Словаччина: післяматчева прес-конференція Яна КозакаЛіга націй — 18:31 1599
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Євтушенко: Збірна України побоювалась розкриватись, "синьо-жовті" боялися пропустити разючу контратаку від словаківЛіга націй — 18:11 283
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Україна дотиснула Словаччину в матчі Ліги націй завдяки Циганкову та ЯрмоленкуЛіга націй — 17:49 4856
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Словацькі ЗМІ про матч Україна – Словаччина: "Ще одна аномалія – вони знову випробовують нашу психіку?"Ліга націй — 14:25 3796
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