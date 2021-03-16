Українська асоціація футболу повідомила, що команда Андрія Шевченка не зіграє з Фінляндією та Казахстаном у Львові, як було заплановано раніше.

Обидва поєдинки кваліфікації на чемпіонат світу-2022 відбудуться у Києві на НСК Олімпійський, інформує телеканал "Футбол 1".

Причина такого рішення – несприятлива епідеміологічна ситуація у Львові, де протягом останніх днів спостерігається значне збільшення кількості інфікованих COVID-19. Саме місто Лева мало прийняти поєдинки "синьо-жовтих", але складна ситуація з поширенням коронавірусу змусила УАФ змінити плани.

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Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький підтвердив перенесення поєдинків на НСК Олімпійський. За його словами, збірна Фінляндії вже висловлювала занепокоєння поїздкою в "червону" карантинну зону, до потрапляння в яку Львів дуже близький. Саме тому було вирішено зіграти у столиці, адже наразі це оптимальний варіант. Київ має всі необхідні дозволи від МОЗ та УЄФА. Станом на 16 березня планується проведення поєдинків з глядачами – стадіон дозволено заповнити на 30%.

Нагадаємо, збірна України розпочне відбір на ЧС-2022 гостьовим матчем проти Франції (24 березня). Потім заплановані дві домашні зустрічі – 28 березня проти Фінляндії і 31-го – проти Казахстану.

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