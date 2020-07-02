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Збірна України проти топ-суперників у Лізі націй – відомі міста-господарі усіх домашніх поєдинків команди Шевченка

2 липня 16:40 - Читать на русском
Збірна України проти топ-суперників у Лізі націй – відомі міста-господарі усіх домашніх поєдинків команди Шевченка
Збірна України / Фото УАФ

УАФ затвердила міста, які прийматимуть поєдинки Ліги націй за участі національної команди України.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала список місць проведення домашніх поєдинків збірної України у групі А4 Ліги націй-2020/2021.

Ліга націй: УЄФА змінив розклад поєдинків для збірної України

03.09 Україна Швейцарія. Львів. Арена Львів. 21:45

10.10 Україна — Німеччина. Київ. НСК Олімпійський. 21:45

13.10 Україна — Іспанія. Київ. НСК Олімпійський. 21:45

Для усіх поєдинків резервним стадіоном було обрано харківський ОСК Металіст. Нагадаємо, у минулому розіграші ЛН підопічні Андрія Шевченка посіли перше місце у своїй групі та підвищилисьу класі.

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Головне Збірна України Німеччина Німеччина Україна Україна Іспанія Іспанія Швейцарія Швейцарія Арена Львів НСК Олімпійський Ліга націй
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