Збірна України проти топ-суперників у Лізі націй – відомі міста-господарі усіх домашніх поєдинків команди Шевченка

УАФ затвердила міста, які прийматимуть поєдинки Ліги націй за участі національної команди України.
УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала список місць проведення домашніх поєдинків збірної України у групі А4 Ліги націй-2020/2021.
Ліга націй: УЄФА змінив розклад поєдинків для збірної України
03.09 Україна – Швейцарія. Львів. Арена Львів. 21:45
10.10 Україна — Німеччина. Київ. НСК Олімпійський. 21:45
13.10 Україна — Іспанія. Київ. НСК Олімпійський. 21:45
Для усіх поєдинків резервним стадіоном було обрано харківський ОСК Металіст. Нагадаємо, у минулому розіграші ЛН підопічні Андрія Шевченка посіли перше місце у своїй групі та підвищилисьу класі.
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