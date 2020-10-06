Збірна України нарешті зможе розраховувати на безпосередню підтримку вболівальників після затяжної паузи.

УАФ на своєму офіційному сайті оприлюднила умови продажу квитків на домашні матчі "синьо-жовтих" проти Німеччини та Іспанії.

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УЄФА дозволив заповнення 30% від загальної місткості стадіону. Збірна України прийматиме обидва поєдинки на НСК Олімпійський, який розрахований на 70 050 вболівальників. Квитки будуть продаватися лише в режимі онлайн, їхня вартість – від 150 до 1000 грн. УАФ опублікувала низку правил, яких повинен дотримуватися кожен відвідувач стадіону для зменшення ризику захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, збірна України 7 жовтня проведе товариський матч з Францією на виїзді. 10 жовтня команда Шевченка прийматиме Німеччину, а за три дні – Іспанію.

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