Збірна України прогулялась по Трнаві перед матчем проти Словаччини

Тренерський штаб разом з гравцями національної команди здійснив традиційну прогулянку перед поєдинком Ліги націй.

Об 11:30 за місцевим часом у "синьо-жовтих" розпочалася традиційна передматчева прогулянка містом, де вона проводить свій черговий поєдинок, повідомляє прес-служба ФФУ.

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Головний тренер разом із помічниками під час прогулянки виглядали зосередженими. З гравцями національної збірної перехожі залюбки фотографувались та брали автографи.

Нагадаємо, матч 5-го туру Ліги націй між Словаччиною і Україною зіграють сьогодні у Трнаві, початок матчу о 21:45 за Києвом.

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Фото Павла Кубанова та Олександра Гливінського