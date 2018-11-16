toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Збірна України прогулялась по Трнаві перед матчем проти Словаччини

16:24 427 Читать на русском
Збірна України прогулялась по Трнаві перед матчем проти Словаччини
Прогулянка збірної / ФФУ

Тренерський штаб разом з гравцями національної команди здійснив традиційну прогулянку перед поєдинком Ліги націй.

Об 11:30 за місцевим часом у "синьо-жовтих" розпочалася традиційна передматчева прогулянка містом, де вона проводить свій черговий поєдинок, повідомляє прес-служба ФФУ.

Словаччина – Україна: стало відомо, в яких формах команди вийдуть на поле

Головний тренер разом із помічниками під час прогулянки виглядали зосередженими. З гравцями національної збірної перехожі залюбки фотографувались та брали автографи.

Нагадаємо, матч 5-го туру Ліги націй між Словаччиною і Україною зіграють сьогодні у Трнаві, початок матчу о 21:45 за Києвом.

Словаччина – Україна: чому команді Шевченка необхідна перемога попри гарантоване перше місце у групі Ліги націй

Фото Павла Кубанова та Олександра Гливінського

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
4
год
:
53
хв
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Україна Україна Словаччина - Україна Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
53
хв
Нідерланди
21:45
Франція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук