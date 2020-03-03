"Збірна України прогресує під керівництвом Шевченка": Льов високо оцінив потенціал "синьо-жовтих" у Лізі націй

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги націй 2020/21.

"Добре, що ми не будемо грати проти тих же команд, що і в минулій Лізі націй. Протистояння сусідів зі Швейцарією. Збірна України прогресує під керівництвом Андрія Шевченка, а Іспанія все ще залишається командою дуже високого рівня. Ми з нетерпінням чекаємо поєдинків. Це будуть дуже цікаві матчі і для вболівальників.

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Ліга націй добре зарекомендувала себе, бо до змагання підходять дуже серйозно, серйозніше, ніж до будь-яких товариських матчів. Гравці також сприймають турнір дуже серйозно. Це особливо допомагає молодим виконавцям, якщо з'являється мета – досягти фінальної четвірки", – цитує Льова офіційний сайт УЄФА.

До слова, матчі групового етапу Ліги націй відбудуться восени 2020 року, а фінальна стадія запланована на літо 2021-го.

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