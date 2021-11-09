Делегація головної команди країни разом з Олександром Петраковим і футболістами вже освоюється у Південній Пальмірі.

Збірна України, яка о 17:45 взяла курс на Одесу, вже за годину приземлилась на березі Чорного моря. Прямо з аеропорту "синьо-жовті" вирушили до готелю "Брістоль", де й заселилися, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Болгарія: товариський матч розсудить арбітр з Туреччини

На вечір запланована лише вечеря та відновлювальні процедури – основну роботу було виконано у першій половині дня в Києві.

У середу, 10 листопада, відбудеться офіційна прес-конференція виконувача обов'язків головного тренера Олександра Петракова та гравця збірної (початок о 17:00) і передматчеве тренування (початок о 17:30). Обидва заходи пройдуть на стадіоні Чорноморець.

Вранці 12 листопада збірна України повернеться до Києва, де продовжить підготовку до вирішального поєдинку відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, товариський поєдинок з болгарами відбудеться 11 листопада. Початок матчу о 19:30.

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