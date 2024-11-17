Прес-служба УАФ опублікувала кадри прибуття української делегації до столиції Албанії.

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Команда Реброва без зайвих церемоній вийшла з літака і перебралася у автобус. Після нічиєї з Грузією (1:1) шансів посісти першу сходинку групи В1 в України не залишилось. Для другого місця потрібно обігрувати Албанію і сподіватися на непрограш Чехії проти грузинів. Якщо "синьо-жовті" не виграють, то з останнього місця відразу вилітають у дивізіон С.

Матч Албанія – Україна запланований на 19 листопада, стартовий свисток о 21:45 за київським часом.

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