"Прибувши о 7-й ранку потягом до польського Перемишля, делегація національної команди пройшла паспортний контроль й автобусом дісталася аеропорту в Жешуві.

Власне, це звичний маршрут із Києва на підготовчий збір "синьо-жовтих", з яким добре знайомі майже всі збірники, крім тих, хто виступає в європейських клубах. Відтак для Олександра Зінченка, який кількома днями раніше прибув в Україну для участі в саміті амбасадорів платформи United24, поїздка потягом була свого роду ностальгійною, адже востаннє Олександр подорожував колією аж 11 років тому. Зрештою, у комфортному "Вагоні збірної", названому так з легкої руки Укрзалізниці, та в компанії товаришів з національної команди, будь-яка мандрівка є приємною та комфортною.

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Політ із Жешува до Нюрнберга тривав менше двох годин. Баварія зустріла українців легким дощем. А от господар товариського матчу – Німецький футбольний союз (DFB) – запропонував подати автобус для прийому гостей просто на летовище. Пропозиція була з вдячністю прийнята штабом національної команди, відтак просто з літака гравці та персонал пройшли до транспортного засобу, який повіз делегацію до готелю в містечку Герцогенаурах, що за 25 км від Нюрнберга.

Саме в невеликому населеному пункті, відомому на весь світ завдяки непримиренним конкурентам братам-засновникам двох глобальних компаній-виробників спортивного одягу Аді та Руді Даслерам, і проведе наступні шість днів збору національна команда України.

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Майже одночасно з основною частиною збірників на обід до готелю прибули й головний тренер збірної Сергій Ребров та майже всі гравці національної команди, які виступають в європейських чемпіонатах. Напередодні ввечері першим із гравців приїхав Роман Яремчук, рано вранці сьогодні – Руслан Маліновський. Завтра до команди приєднається Артем Довбик, а за кілька днів й Андрій Лунін.

Сьогодні "синьо-жовті" планують провести перше тренування на підготовчому зборі на клубному стадіоні СК Ельтерсдорф – аматорського клубу, що виступає у Баєрнлізі – другому за силою дивізіоні землі Баварія", – резюмувала прес-служба УАФ.

Нагадаємо, збірна України в рамках підготовки до чемпіонату Європи 3 червня проведе товариський матч з Німеччиною. 7 червня наша команда зіграє з Польщею, а 11-го – з Молдовою. 12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – містечка Вісбаден. У групі Е підопічні Реброва зіграють проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

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