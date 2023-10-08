"Синьо-жовті" вже прибули до столиці Чехії, де зіграють домашній матч відбору до Євро-2024 проти Північної Македонії.

Збірна України з тренерським штабом на стадіоні в Празі / фото: УАФ

Делегація збірної України виїхала з Києва до Перемишля, звідки на автобусі доїхала до Жешува, а звідти літаком прилетіла до Праги. Дорога зайняла 18 годин і 45 хвилин, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Вже ввечері збірники провели перше тренування. У загальній групі займались 12 гравців, а Денис Попов тренувався за індивідуальною програмою – є вірогідність, що він відновиться до матчів збірної України. Під вечір до команди приєдналися Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Віталій Миколенко та Назарій Русин.

Після вечері до команди мають приєднатись Артем Довбик, Михайло Мудрик та Ілля Забарний. А вже завтра прибудуть Олександр Зінченко, Богдан Михайліченко та Сергій Кривцов. Останнім приєднається Дмитро Різник, який екстрено замінив Андрія Луніна в заявці.

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Нагадаємо, у жовтні збірна України проведе два матчі відбору на Євро-2024. 14 числа наша національна команда зіграє проти Північної Македонії, а 17-го – проти Мальти. Наразі підопічні Сергія Реброва ділять друге місце з македонцями та Італією (в усіх по 7 очок). Очолює групу С Англія, в якої 13 залікових пунктів.