"Синьо-жовті" вже перебувають на території свого суперника.

Збірна України прибула до Батумі, де вже в суботу, 16 листопада, відбудеться матч 5-го туру Ліги націй проти Грузії, повідомляє прес-служба УАФ.

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Сьогодні вранці Ребров і Ко вирушили з Туреччини, де відбувався збір "синьо-жовтих", до місця проведення поєдинку з грузинами. Вже за декілька годин розпочнеться передматчеве тренування національної команди, а згодом відбудеться прес-конференція головного тренера й одного з гравців. Спілкування з пресою розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Після 4-х турів збірна України йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.