УАФ, схоже, задумалася над тим, щоб підсилити тренерський штаб Сергія Реброва.

Поповнити команду Реброва може Андреа Малдера. За інформацією Динамоманії, італійський фахівець вже отримав пропозицію повернутися на роботу до збірної України.

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Варто зауважити, що наразі Малдера не має контрактних зобов'язань. По завершенні минулого сезону він покинув Брайтон, де був асистентом Роберто Де Дзербі.

Однак головне, що італієць добре знає український футбол. З 2016-го по 2021 рік Малдера був помічником головного тренера нашої національної команди Андрія Шевченка. Та збірна виходила у чвертьфінал Євро-2020, а також перемагала такі збірні, як Іспанія та Португалія. Шевченко неодноразово відзначав ключовий внесок Малдери в підготовку плану на ці матчі.

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