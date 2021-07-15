Вітчизняні атлети завоювали шість путівок на олімпійський турнір з боксу, однак напередодні ОІ-2020 Євгена Барабанова позбавили ліцензії через позитивний допінг-тест. Він повинен був виступити у ваговій категорії до 69 кілограмів.

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Отже, на Олімпіаді Україну представлять п'ять боксерів: Анна Лисенко (до 69 кг), Микола Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) та Цотне Рогава (91+ кг). Така ж кількість спортсменів у цьому виді спорту раніше вирушала тільки на Олімпійські ігри-2016, на усіх інших форумах їх було більше. У 1996 році від України виступило 7 боксерів, у 2000-му – 11, у 2004-му – 6, у 2008-му – 7, у 2012-му – 7.

Зауважимо, за кількістю завойованих медалей на боксерському турнірі Олімпіади найуспішнішими для збірної України є 2000 і 2012 роки. Тоді українські атлети виграли п'ять нагород. У Лондоні (2012) Василь Ломаченко й Олександр Усик завоювали золото, Денис Берінчик – срібло, а Олександр Гвоздик і Тарас Шелестюк – бронзу. В Сіднеї (2000) Андрій Котельник і Сергій Доценко взяли срібло, а Володимир Сидоренко, Сергій Данильченко та Андрій Федчук – бронзу.

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