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Збірна України намагалася заманити Салаха на товариський матч

00:20 187 Читать на русском
Збірна України намагалася заманити Салаха на товариський матч
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас поділився цікавою інформацією щодо зміни суперника у товариському матчі збірної України.

 

"На місці Нігерії у Дніпрі мав бути Єгипет. УАФ мала домовленість із тамтешньою федерацією.

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Контракт передбачав приїзд Салаха. Не вистачало підписів на папері. Через участь у КАН єгиптяни це відкладали. А потім ранній виліт з турніру, відставка тренера, президента. Кінець історії", – написав Бурбас у своєму Твіттері.

До слова, збірна Нігерії показала значно кращий результат на цьогорічному КАН, ніж єгиптяни. Суперник України здобув бронзу на континентальній першості, а от Салах і компанія завершили свої виступи на стадії 1/8 фіналу.

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Збірна України Ігор Бурбас Україна - Нігерія Єгипет Єгипет Україна Україна Нігерія Нігерія
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