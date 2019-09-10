Збірна України намагалася заманити Салаха на товариський матч

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас поділився цікавою інформацією щодо зміни суперника у товариському матчі збірної України.

"На місці Нігерії у Дніпрі мав бути Єгипет. УАФ мала домовленість із тамтешньою федерацією.

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Контракт передбачав приїзд Салаха. Не вистачало підписів на папері. Через участь у КАН єгиптяни це відкладали. А потім ранній виліт з турніру, відставка тренера, президента. Кінець історії", – написав Бурбас у своєму Твіттері.

До слова, збірна Нігерії показала значно кращий результат на цьогорічному КАН, ніж єгиптяни. Суперник України здобув бронзу на континентальній першості, а от Салах і компанія завершили свої виступи на стадії 1/8 фіналу.

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