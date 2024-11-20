Збірна України у вирішальному матчі групового етапу Ліги націй здолала Албанію (2:1) і забронювала собі місце у стикових матчах за право підвищення у класі. На першій сходинці фінішувала Чехія (11 очок), яка у паралельному матчі дотисла Грузію (2:1) і допомогла "синьо-жовтим" стати другими у квартеті В1.

Вже 22 листопада відбудеться жеребкування плей-офф – за вихід до елітного дивізіону А Ліги націй також боротимуться Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія. Стикові матчі відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Збірній України необхідна кадрова чистка перед матчем життя в Лізі націй – двох гравців основи треба замінити