Україна U-17 програла полякам (2:3) у другому турі вирішального етапу кваліфікації на Чемпіонат Європи 2022. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Євро 2022 U-17. Група 6, тур 2

Україна U-17 – Польща U-17 – 2:3

Голи: Гусєв, 61, Дзень, 88 – Ткач, 36, Міглевскі, 45+1, Славіньскі, 58

У першому турі еліт-раунду відбору Євро-2022 юнацька збірна України перемогла однолітків з Косова. За однакової кількості очок в групі враховують насамперед особисті зустрічі, тому після поразки Польщі від італійців (0:1) наш поєдинок з "біло-червоними" мав фактично ключове значення.

Команди розпочали досить агресивно, обмінявшись кількома фолами на старті гри. Перший по-справжньому небезпечний момент виник біля польських воріт, динамівець Маткевич небезпечно пробив – голкіпер виручив. Ще через кілька хвилин непоганий шанс втратив Янчишин.

Натомість суперник свої нагоди використовував значно ефективніше. Ткач відкрив рахунок на 36-й, а вже у компенсований час до першого тайму подвоїв перевагу поляків Сміглевскі. 0:2 – холодний душ для команди Олега Кузнецова, який у перерві провів одразу 3 заміни. На полі з'явилися ще два представники Динамо, Дзень та Білоконь, а також "гірник" Деркач.

Свіжі виконавці трохи пожвавили нашу гру в атаці, проте на 58-й хвилині поляки забили втретє. Славіньскі зробив рахунок розгромним. Син легендарного динамівця Олега Гусєва – Олексій – скоротив відставання, а Дзень в ендшпілі подарував надію, та на більше юних українців не вистачило. Прикра поразка 2:3 суттєво ускладнює завдання виходу з групи. Польща тепер виперджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками.

26 квітня підопічні Кузнецова проведуть вирішальний матч проти Італії. Нагадаємо, що у разі виходу з першого місця Україна U-17 потрапила б до групи з Ізраїлем, Німеччиною та Люксембургом. Якщо ж команда Кузнєцова посяде другу сходинку з кращим результатом, ніж в Угорщини, то її суперниками будуть команди Франції, Нідерландів та Болгарії.

Україна U-17 – Польща U-17: стартові склади команд